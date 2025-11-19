İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Artem Nekrasov Ukraynanın energetika naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edəcək

    Digər ölkələr
    • 19 noyabr, 2025
    • 20:50
    Artem Nekrasov Ukraynanın energetika naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edəcək

    Ukrayna energetika nazirinin birinci müavini Artem Nekrasov qurumun rəhbəri vəzifəsini müvəqqəti icra edəcək.

    "Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, müvafiq sərəncam hökumətin çərşənbə günü keçirilən iclasında təsdiqlənib.

    "Ölkə və sahə qarşısında bütün məsuliyyəti dərk edirəm. Biz Ukrayna tarixində ən çətin istilik mövsümünün aktiv mərhələsinə daxil olmuşuq. Buna görə də təxirəsalınmaz vəzifələr arasında enerji sisteminin sabit işləməsini təmin etmək, proseslərin şəffaflığını artırmaq, etimadı bərpa etmək, beynəlxalq tərəfdaşlarla səmərəli əməkdaşlıq qurmaq, zədələnmiş enerji obyektlərinin təmiri və bərpası üçün resursların cəlb olunması dayanır", – deyə Nekrasov bildirib.

    O əlavə edib ki, hökumət və Ali Rada yeni nazirin namizədliyini müəyyən edənədək qarşıdakı çağırışlarla mübarizə aparmaq üçün bütün səylərini göstərəcək.

    Ukrayna Energetika naziri Artem Nekrasov
    Артем Некрасов назначен врио министра энергетики Украины

    Son xəbərlər

    21:20

    İslamiadanın qalibi olan Azərbaycan güləşçisi: "Finalda qələbə qazanamaq çox sevindiricidir"

    Fərdi
    21:12

    KİV: ABŞ Ukraynanın öz ərazilərindən imtina etməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    21:11
    Foto

    AFFA rəsmisi UEFA-nın iclasında iştirak edib

    Futbol
    21:09

    ADB Azərbaycanda universal səhiyyə əhatəsini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Maliyyə
    21:02
    Foto

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi İslamiadada qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Komanda
    20:56

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ enerji sahəsində 30 milyard dollarlıq sazişlər imzalayacaq

    Digər ölkələr
    20:53

    FIBA Avropa Kuboku: "Abşeron Lions" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Komanda
    20:50

    Artem Nekrasov Ukraynanın energetika naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edəcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Bir qrup Füzuli sakini Qurbanqulu Berdiməhəmmədova təşəkkür məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti