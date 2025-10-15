Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Армия США запустила программу внедрения ядерных реакторов для электроснабжения

    Сухопутные войска США официально запустили программу Janus, целью которой является разработка и внедрение малых ядерных реакторов для электроснабжения военных объектов.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении войск.

    В заявлении отмечается, что подписанный в мае 2025 года указ президента США Дональда Трампа предполагает, что первый такой реактор будет запущен не позднее 30 сентября 2028 года.

    В описании программы указывается, что реакторы будут находиться в собственности коммерческих компаний и эксплуатироваться ими. В то же время сухопутные войска предоставят участникам проекта полный доступ к цепи производства ядерного топлива.

    ABŞ ordusu elektrik təchizatı üçün nüvə reaktorlarının tətbiqi proqramını başladıb

