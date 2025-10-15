Армия США запустила программу внедрения ядерных реакторов для электроснабжения
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 06:58
Сухопутные войска США официально запустили программу Janus, целью которой является разработка и внедрение малых ядерных реакторов для электроснабжения военных объектов.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении войск.
В заявлении отмечается, что подписанный в мае 2025 года указ президента США Дональда Трампа предполагает, что первый такой реактор будет запущен не позднее 30 сентября 2028 года.
В описании программы указывается, что реакторы будут находиться в собственности коммерческих компаний и эксплуатироваться ими. В то же время сухопутные войска предоставят участникам проекта полный доступ к цепи производства ядерного топлива.
Последние новости
06:58
Армия США запустила программу внедрения ядерных реакторов для электроснабженияДругие страны
06:26
Стоимость золота обновила исторический максимум и превысила $4 200Финансы
06:01
Фото
Видео
В Эквадоре произошел взрыв возле ТЦ, есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
05:44
В Японии 21 октября пройдут выборы нового премьер-министраДругие страны
05:15
ASPI: Австралии грозит конфликт в регионе до поставки подлодок альянса AUKUSДругие страны
04:58
СМИ: На границе Пакистана и Афганистана произошли новые боестолкновенияДругие страны
04:27
Белый дом надеется на скорые переговоры КНР с министром финансов СШАДругие страны
03:46
Дуров предупредил французов об угрозе лишения их прав на конфиденциальностьДругие страны
03:19