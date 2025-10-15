ABŞ ordusu elektrik təchizatı üçün nüvə reaktorlarının tətbiqi proqramını başladıb
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2025
- 06:59
ABŞ Quru Qoşunları rəsmi olaraq hərbi obyektlərin elektrik təchizatı üçün kiçik nüvə reaktorlarının hazırlanması və tətbiqi məqsədi daşıyan "Janus" proqramını işə salıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun məlumatında bildirilib.
Bəyanatda qeyd olunub ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən 2025-ci ilin mayında imzalanan fərman belə bir reaktorun 2028-ci il sentyabrın 30-dan gec olmayaraq işə salınmasını nəzərdə tutur.
Proqramın təsvirində vurğulanıb ki, reaktorlar kommersiya şirkətlərinin mülkiyyətində olacaq və onlar tərəfindən istismar ediləcək. Eyni zamanda, Quru Qoşunları layihə iştirakçılarına nüvə yanacağı istehsalı zənciri üzrə tam giriş təmin edəcək.
