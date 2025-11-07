Армия США планирует закупить миллион БПЛА в ближайшие годы

США намерена закупить не менее миллиона беспилотников в течение следующих двух-трех лет и создать собственную цепочку поставок для производства большего количества в будущем.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил министр армии США Дэниел Дрисколл.

Согласно информации, в настоящее время страна ежегодно приобретает около 50 тыс. дронов.

Приоритетной задачей для армии США, по словам Дрисколла, является создание условий для масштабного производства дронов на территории страны. Это подразумевает стимулирование внутреннего производства критически важных компонентов, таких как двигатели, сенсоры, аккумуляторы и печатные платы, которые в настоящее время в основном импортируются из Китая.

Дрисколл также заявил о намерении Пентагона изменить подход к использованию беспилотников, рассматривая их больше не как дорогостоящие и уникальные системы, а как расходные материалы на поле боя.