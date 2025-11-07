İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    ABŞ ordusu yaxın illərdə bir milyon PUA almağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 21:13
    ABŞ ordusu yaxın illərdə bir milyon PUA almağı planlaşdırır

    ABŞ yaxın iki-üç il ərzində ən azı bir milyon pilotsuz uçuş aparatı (PUA) almaq və gələcəkdə daha çox istehsal etmək üçün öz təchizat şəbəkəsini yaratmaq niyyətindədir.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin ordu naziri Daniel Driskoll bildirib.

    Məlumata görə, hazırda ABŞ hər il təqribən 50 min PUA alır.

    Qeyd olunub ki, ABŞ ordusu üçün prioritet genişmiqyaslı yerli dron istehsalı üçün şərait yaratmaqdır. Bu, hazırda, əsasən, Çindən idxal olunan mühərriklər, sensorlar, batareyalar və dövrə lövhələri kimi mühüm komponentlərin yerli istehsalının stimullaşdırılmasını nəzərdə tutur.

    Driskoll həmçinin ABŞ Müharibə Nazirliyinin ( Pentaqonun) dronların istifadəsinə yanaşmasını dəyişmək niyyətində olduğunu, onlara artıq bahalı və unikal sistemlər kimi deyil, döyüş meydanında istehlak materialları kimi baxdığını bildirib.

    ABŞ Dron PUA
    Армия США планирует закупить миллион БПЛА в ближайшие годы

    Son xəbərlər

    21:34
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 10 təqsirləndirilən şəxslə bağlı sübutlar elan olunub

    Daxili siyasət
    21:30
    Foto

    Türkmənistanda Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    21:25
    Foto

    İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:16

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başlayıb

    Fərdi
    21:13

    ABŞ ordusu yaxın illərdə bir milyon PUA almağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    21:01

    Prezident İlham Əliyev Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    20:58

    Bakıda qadın gözəllik salonunda tanışı tərəfindən bıçaqlanıb

    Hadisə
    20:35

    Rumıniyada qatarla avtomobil toqquşub, dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:26

    Fələstin Prezidenti İlham Əliyevi Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti