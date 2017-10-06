Армия Сирии завершила операцию против ИГ на востоке Хомса

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сирийские военные завершили операцию против боевиков террористической организации ИГ на востоке провинции Хомс.

Как передает Report, об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

"Подразделения сирийской армии завершили операции на востоке провинции Хомс, уничтожив там последние скопления террористов ИГ, освободив 1800 кв. км территории и вернув безопасность и стабильность в десятки населённых пунктов", — рассказал источник.

Ранее бригадный генерал правительственной армии заявил, что сирийские войска вошли в город Аль-Маядин в 45 км восточнее Дейр эз-Зора, где находится один из крупнейших оплотов ИГ.