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    Армия Нигерии освободила более 800 человек из плена боевиков

    В ходе операции по спасению заложников были убиты 22 боевика

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Нигерии освободили более 800 человек из плена исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь армии Сани Усман.

    Согласно заявлению армии, все пленные были спасены в штате Борно: 520 человек были освобождены в деревне Кусумма после боестолкновений с боевиками, еще 309 – в 11 деревнях, подконтрольных группировке. 

    Как сообщает газета Guardian, также были ликвидированы 22 боевика.

    Операции прошли в день, когда боевики похитили 16 женщин в соседнем штате Адамава.

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