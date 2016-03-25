Армия Нигерии освободила более 800 человек из плена боевиков

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Нигерии освободили более 800 человек из плена исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь армии Сани Усман.

Согласно заявлению армии, все пленные были спасены в штате Борно: 520 человек были освобождены в деревне Кусумма после боестолкновений с боевиками, еще 309 – в 11 деревнях, подконтрольных группировке.

Как сообщает газета Guardian, также были ликвидированы 22 боевика.

Операции прошли в день, когда боевики похитили 16 женщин в соседнем штате Адамава.