Армия Непала ввела комендантский час на фоне беспорядков

Непальская армия объявила общенациональный комендантский час до утра 11 сентября на фоне обострения ситуации с безопасностью в стране.

Как передает Report со ссылкой на Khabarhub, об этом сообщил армейский департамент по связям с общественностью.

"Решение принято в свете продолжающихся угроз общественной безопасности, поскольку деструктивные элементы продолжают уничтожать личное и общественное имущество, совершая поджоги, грабежи и целенаправленные насильственные нападения", - говорится в опубликованном пресс-службой документе.

В период действия ограничения движение разрешено только транспорту экстренных служб (скорая помощь, пожарная машина, автомобиль сил безопасности). Жителям рекомендовано оставаться дома.

Власти также предупредили, что любые акты вандализма, поджоги, грабежи или нападения на людей и имущество будут рассматриваться как уголовные преступления и решительно пресекаться силами безопасности.

Генсек потерявшей власть Коммунистической партии Непала Шанкар Покхарел в свою очередь выразил уверенность в том, что она "поднимется снова".

Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились. Демонстранты подожгли здания парламента, верховного суда и резиденцию президента Рамы Чандры Пауделя. Он призвал протестующих к переговорам.