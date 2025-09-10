İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    Nepalda komendant saatı tətbiq edilib

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 11:15
    Nepalda komendant saatı tətbiq edilib

    Nepal ordusu ölkədə təhlükəsizlik vəziyyətinin kəskinləşməsi fonunda sentyabrın 11-i səhər saatlarına qədər ümummilli komendant saatı elan edib.

    "Report" "Khabarhub"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ordunun ictimaiyyətlə əlaqələr departamenti məlumat yayıb.

    "Qərar ictimai təhlükəsizliyə davamlı təhdidlər fonunda qəbul edilib", - məlumatda qeyd edilib.

    Məhdudiyyət müddətində yalnız təcili tibbi yardım və yanğınsöndürən maşınların, təhlükəsizlik qüvvələrinin avtomobilinin hərəkətinə icazə verilir. Sakinlərə evdə qalmaları tövsiyə olunur.

