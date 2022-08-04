Армия Китая начнет учения в шести районах вокруг Тайваня

Вооруженные силы Китая начнут в четверг масштабные учения в шести акваториях вокруг Тайваня.

Вооруженные силы Китая начнут в четверг масштабные учения в шести акваториях вокруг Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, они начнутся в 12:00 по пекинскому времени (08:00 по бакинскому) и продлятся до полудня 7 августа.

Информация о масштабных маневрах Народно-освободительной армии Китая (НОАК) появилась через несколько минут после того, как самолет спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань. Программа учений предполагает боевые стрельбы, поэтому власти КНР предупредили о запрете гражданским воздушным и морским судам заходить в соответствующие шесть районов. По оценке экспертов, маневры будут превосходить масштабы аналогичных учений во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996-1997 годах.

Центральное информационное агентство Тайваня заявило, что три из шести районов учений НОАК накладываются на акватории, которые администрация острова считает своими территориальными водами: одна такая зона к юго-западу от острова, а две других - возле его северо-западного побережья.

При этом, по оценке Тайбэя, к юго-западу от острова маневры НОАК будут проходить лишь в 16,5 км от берега Тайваня и в 20 км от тайваньского портового города Гаосюн с населением около 2,8 млн человек. Он является крупным и важным для экономики острова транспортным узлом. Учения также в той или иной степени помешают нормальной работе тайваньских портов Цзилун, Хуалянь и Суао.

Так, в тайваньских СМИ появилась информация о том, что столь масштабные и продолжительные учения НОАК по периметру острова "могут считаться блокадой" Тайваня.