Армия Израиля заявила о новом ударе по объекту "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли новый удар по территории Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью атаки был склад с оружием, использовавшийся радикальной организацией "Хезболлах". Цель располагалась на юге республики.

По версии израильской стороны, объект использовался "для подготовки и осуществления террористических атак против Государства Израиль".

"Присутствие этих объектов террористической инфраструктуры является нарушением соглашений [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль", - заявили в армии.