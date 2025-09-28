Армия Израиля заявила о новом ударе по объекту "Хезболлах" в Ливане
Другие страны
- 28 сентября, 2025
- 21:26
Израильские военные нанесли новый удар по территории Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, целью атаки был склад с оружием, использовавшийся радикальной организацией "Хезболлах". Цель располагалась на юге республики.
По версии израильской стороны, объект использовался "для подготовки и осуществления террористических атак против Государства Израиль".
"Присутствие этих объектов террористической инфраструктуры является нарушением соглашений [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль", - заявили в армии.
Последние новости
21:38
В Гяндже и еще шести городах обеспечены меры безопасности в связи с III Играми СНГВнутренняя политика
21:26
Армия Израиля заявила о новом ударе по объекту "Хезболлах" в ЛиванеДругие страны
21:04
Фото
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия III Игр СНГВнутренняя политика
20:51
WP: Трамп примет участие во встрече Хегсета с генералами США 30 сентябряДругие страны
20:28
Фото
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за церемонией открытия III Игр СНГ в Гяндже - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
20:19
CNN: В церкви штата Мичиган произошла стрельбаДругие страны
20:05
Фото
Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев завоевал золото на Кубке ЕвропыИндивидуальные
19:56
Конгресс США изучает роль ФБР в беспорядках в Капитолии 2021 годаДругие страны
19:38