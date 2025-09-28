İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    İsrail ordusu Livanın cənubundakı silah anbarlarına hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 20:56
    İsrail ordusu Livanın cənubundakı silah anbarlarına hava zərbələri endirib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) Livanın cənubunda "Hizbullah" terror təşkilatının silah anbarlarına zərbə endirildiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İMQ-nin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, İMQ-nin Şimal Komandanlığının rəhbərliyi ilə Hava Qüvvələrinin uçuş vasitələri ilə Livanın cənubunda yerləşən "Hizbullah" terror təşkilatının silah anbarlarına zərbə endirilib.

    "Bu anbarlar təşkilat tərəfindən İsrail dövlətinə qarşı terror fəaliyyətlərinin təşviqi və həyata keçirilməsi üçün istifadə olunurdu", - İMQ-nin paylaşımında qeyd olunub.

    O da vurğulanıb ki, Müdafiə Qüvvələri İsrail dövlətinə qarşı hər hansı təhlükəni aradan qaldırmaq üçün fəaliyyətini davam etdirəcək.

    İMQ Livan Hava zərbəsi

    Son xəbərlər

    21:38

    KİV: Tramp 30 sentyabrda ABŞ generalları ilə görüşdə iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    21:22
    Foto

    DİN: III MDB Oyunlarında təhlükəsizlik tədbirləri təmin olunur

    Daxili siyasət
    21:17

    Premyer Liqa: Turun son oyununda "Sabah" "Sumqayıt"la heç-heçə edib

    Futbol
    21:16

    Türkiyə kəşfiyyatı Suriyada əməliyyat keçirib, 8 İŞİD terrorçusu öldürülüb

    Region
    21:04
    Foto

    Mehriban Əliyeva III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edib

    Daxili siyasət
    20:56

    İsrail ordusu Livanın cənubundakı silah anbarlarına hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    20:45

    ABŞ Konqresi 2021-ci ildə Kapitolidəki iğtişaşlarda FTB-nin rolunu araşdırır

    Digər ölkələr
    20:30

    ABŞ-nin Miçiqan ştatında yerləşən kilsədə atışma olub

    Digər ölkələr
    20:19

    SCMP: Çin yeraltı hədəflərə nüvə zərbələrinin modelləşdirilməsi sistemini yaradıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti