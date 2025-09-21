ЦАХАЛ: Более 550 тыс. жителей покинули город Газу

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    21 сентября, 2025
    Из города Газы были эвакуированы свыше 550 тыс. жителей.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "На сегодняшний день более 550 000 мирных жителей покинули город Газа и двинулись на юг. В то же время 162-я, 98-я и 36-я дивизии завершили вступление в город Газу и начали действовать в опорных пунктах ХАМАС в городе", - говорится в заявлении.

    В армии отметили, что выявили попытки со стороны движения ХАМАС "воспрепятствовать перемещению мирных жителей на юг" и "использовать гражданское население в качестве живого щита для террористической деятельности". "ЦАХАЛ также объявил о создании гуманитарной зоны в Хан-Юнисе", добавили в пресс-службе.

    "Армия обороны Израиля призывает мирных жителей Газы следовать официальным инструкциям по обеспечению своей безопасности и избегать пребывания в районах, обозначенных как опасные", - резюмировали в армейском ведомстве.

    Лента новостей