ЦАХАЛ: Более 550 тыс. жителей покинули город Газу

Из города Газы были эвакуированы свыше 550 тыс. жителей.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"На сегодняшний день более 550 000 мирных жителей покинули город Газа и двинулись на юг. В то же время 162-я, 98-я и 36-я дивизии завершили вступление в город Газу и начали действовать в опорных пунктах ХАМАС в городе", - говорится в заявлении.

В армии отметили, что выявили попытки со стороны движения ХАМАС "воспрепятствовать перемещению мирных жителей на юг" и "использовать гражданское население в качестве живого щита для террористической деятельности". "ЦАХАЛ также объявил о создании гуманитарной зоны в Хан-Юнисе", добавили в пресс-службе.

"Армия обороны Израиля призывает мирных жителей Газы следовать официальным инструкциям по обеспечению своей безопасности и избегать пребывания в районах, обозначенных как опасные", - резюмировали в армейском ведомстве.