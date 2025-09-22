İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    İsrail Ordusu: Qəzza şəhərini 550 min nəfərdən çox sakin tərk edib

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2025
    • 00:46
    İsrail Ordusu: Qəzza şəhərini 550 min nəfərdən çox sakin tərk edib

    Qəzza şəhərini 550 mindən çox sakin tərk edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrailin Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti xəbər yayıb.

    "Bu günədək 550 mindən çox mülki şəxs Qəzza şəhərini tərk edərək cənuba köçüb. Eyni zamanda, 162, 98, 36-cı diviziyalar Qəzza şəhərinə girişlərini başa çatdırıb və şəhərdəki HƏMAS qalalarında fəaliyyətə başlayıblar", - açıqlamada deyilir.

    Ordudan bildirilib ki, HƏMAS-ın mülki əhalinin cənubda hərəkətinə mane olmaq və mülki əhalidən terror fəaliyyəti üçün canlı qalxan kimi istifadə etmək" cəhdləri aşkarlanıb. "İsrail Ordusu Xan Yunisdə humanitar zonanın yaradılmasını da elan edib", - mətbuat xidməti əlavə edib.

    "İsrailin Müdafiə Ordusu Qəzzada mülki şəxsləri təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün rəsmi təlimatlara əməl etməyə və təhlükəli olaraq təyin olunmuş ərazilərdən qaçmağa çağırır", - ordunun mətbuat xidməti açıqlamanı yekunlaşdırıb.

    İsrail ordusu Qəzza sakinlər
    ЦАХАЛ: Более 550 тыс. жителей покинули город Газу

    Son xəbərlər

    01:58

    İlin son Günəş tutulması başa çatıb - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    01:51
    Foto

    Nyu-York BMT Baş Assambleyasının iclasına hazırlaşır: təhlükəsizlik gücləndirilib

    Digər ölkələr
    01:30

    ABŞ-nin qadınlardan ibarət atletləri yeni dünya rekordu müəyyənləşdirib

    Komanda
    01:19

    KİV: Dron hadisəsindən sonra Almaniyada şəxsi bunker tikintisinə tələbat artıb

    Digər ölkələr
    00:59

    Tovuzda 64 yaşlı kişi döyülərək öldürülüb, saxlanılan var

    Hadisə
    00:57

    Almaniyanın ixracatında kəskin azalma müşahidə olunur

    Digər ölkələr
    00:46

    İsrail Ordusu: Qəzza şəhərini 550 min nəfərdən çox sakin tərk edib

    Digər ölkələr
    00:17
    Foto

    Astarada minik avtomobili aşıb, gənc sərnişin ölüb

    Hadisə
    23:51

    Portuqaliya Fələstin dövlətini rəsmən tanıyıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti