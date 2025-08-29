    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 14:17
    Армия Израиля вернула из сектора Газа тела двух заложников

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула из сектора Газа тела двух заложников.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Одно из тел принадлежит Илану Вайсу. Личность второго убитого пока не опознана.

    Комментируя произошедшее министр обороны страны Гидеон Саар заявил, что Израиль не успокоится, пока не вернет всех заложников.

    "Была проведена героическая операция. Мы не успокоимся, пока не вернем домой каждого. Это является основной целью предстоящих действий армии", - заявил он.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İsrail ordusu Qəzza zolağından iki girovun meyitini geri qaytarıb

