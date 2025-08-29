Армия Израиля вернула из сектора Газа тела двух заложников
Другие страны
- 29 августа, 2025
- 14:17
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула из сектора Газа тела двух заложников.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Одно из тел принадлежит Илану Вайсу. Личность второго убитого пока не опознана.
Комментируя произошедшее министр обороны страны Гидеон Саар заявил, что Израиль не успокоится, пока не вернет всех заложников.
"Была проведена героическая операция. Мы не успокоимся, пока не вернем домой каждого. Это является основной целью предстоящих действий армии", - заявил он.
Последние новости
15:12
В Агдаме производство обуви выросло в 20 разПромышленность
15:05
В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВДДругие страны
15:03
Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычиЭнергетика
15:00
Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностяхФутбол
14:59
Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношенийДругие страны
14:53
Украина атаковала нефтяной объект в БрянскеДругие страны
14:50
МИД Швеции вызвал посла РоссииДругие страны
14:43
Генсек: Азербайджан является активным партнером по диалогу ШОСПолитика
14:28