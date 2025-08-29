    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil

    İsrail ordusu Qəzza zolağından iki girovun meyitini geri qaytarıb

    • 29 avqust, 2025
    • 14:20
    İsrail ordusu Qəzza zolağından iki girovun meyitini geri qaytarıb

    İsrail Müdafiə Ordusu (IDF) Qəzza zolağından iki girovun meyitini geri qaytarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Binyamin Netanyahunun ofisi məlumat yayıb.

    Meyitlərdən biri İlan Vaysa məxsusdur. Öldürülən digər şəxsin kimliyi hələ müəyyən edilməyib.

    Baş verənləri şərh edən müdafiə naziri Gideon Saar bildirib ki, İsrail bütün girovları geri qaytarmayana qədər sakitləşməyəcək.

    "Qəhrəmancasına əməliyyat aparılıb. Nə qədər ki, hər bir kəsi evinə qaytarmamışıq, sakitləşməyəcəyik. Bu, ordunun gələcək fəaliyyətinin əsas məqsədidir", - o vurğulayıb.

