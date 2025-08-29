İsrail ordusu Qəzza zolağından iki girovun meyitini geri qaytarıb
Digər ölkələr
- 29 avqust, 2025
- 14:20
İsrail Müdafiə Ordusu (IDF) Qəzza zolağından iki girovun meyitini geri qaytarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Binyamin Netanyahunun ofisi məlumat yayıb.
Meyitlərdən biri İlan Vaysa məxsusdur. Öldürülən digər şəxsin kimliyi hələ müəyyən edilməyib.
Baş verənləri şərh edən müdafiə naziri Gideon Saar bildirib ki, İsrail bütün girovları geri qaytarmayana qədər sakitləşməyəcək.
"Qəhrəmancasına əməliyyat aparılıb. Nə qədər ki, hər bir kəsi evinə qaytarmamışıq, sakitləşməyəcəyik. Bu, ordunun gələcək fəaliyyətinin əsas məqsədidir", - o vurğulayıb.
Son xəbərlər
15:05
Pakistan və Ermənistan diplomatik münasibətlərin qurulmasını nəzərdən keçirməklə bağlı razılığa gəlibDigər ölkələr
14:56
Ukrayna Bryanskda neft obyektinə hücum edibDigər ölkələr
14:55
Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
14:44
Ağdamda ayaqqabı istehsalı 20 dəfə artıbSənaye
14:43
Moskva Alyaskadakı danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlamağı məqsədəuyğun hesab etmirDigər ölkələr
14:42
AFFA rəsmisi: "WFLP-nin məqsədi qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir"Futbol
14:41
Foto
Mingəçevir Dövlət Universitetində şəhid məzun Əzəmi Hüseynovun doğum günü anılıbElm və təhsil
14:36
Kreml: Putin Zelenski ilə görüşün mümkünlüyünü istisna etmirDigər ölkələr
14:29