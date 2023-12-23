Армия Израиля сообщила о задержании более 700 человек за время операции в Газе

Армия Израиля сообщила о задержании более 700 человек за время операции в Газе

Израильские военные задержали за последнюю неделю в секторе Газа более 200 палестинцев, подозреваемых в причастности к терроризму, всего за время военной операции в анклаве задержаны и отправлены на допросы в Израиль более 700 человек.

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Израильские военные задержали за последнюю неделю в секторе Газа более 200 палестинцев, подозреваемых в причастности к терроризму, всего за время военной операции в анклаве задержаны и отправлены на допросы в Израиль более 700 человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает армейская пресс-служба. "В течение недели Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности задержали сотни подозреваемых в причастности к террористической деятельности в секторе Газа, более 200 боевиков ХАМАС и "Исламский джихад" были доставлены для дальнейших допросов в Израиль", - заявили в армии, добавив, что некоторые из задержанных сдались израильским силам добровольно. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzzada 700-dən çox şəxsi saxlayıb