Армия Израиля сообщила о задержании более 700 человек за время операции в Газе

Израильские военные задержали за последнюю неделю в секторе Газа более 200 палестинцев, подозреваемых в причастности к терроризму, всего за время военной операции в анклаве задержаны и отправлены на допросы в Израиль более 700 человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает армейская пресс-служба.
"В течение недели Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности задержали сотни подозреваемых в причастности к террористической деятельности в секторе Газа, более 200 боевиков ХАМАС и "Исламский джихад" были доставлены для дальнейших допросов в Израиль", - заявили в армии, добавив, что некоторые из задержанных сдались израильским силам добровольно.