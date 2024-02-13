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Армия Израиля сообщила о гибели еще трех военнослужащих в Газе

Армия Израиля сообщила о гибели еще трех военнослужащих в Газе Израильская армия подтвердила гибель еще трех военнослужащих в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 09:08
Армия Израиля сообщила о гибели еще трех военнослужащих в Газе

Израильская армия подтвердила гибель еще трех военнослужащих в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

С учетом последних данных число погибших с начала наземной операции солдат и офицеров увеличилось до 232.

Общие потери армии с момента нового обострения палестино-израильского конфликта достигли 569 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.

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