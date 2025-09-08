Армия Израиля сообщила о гибели четырех военных в секторе Газа
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 21:42
Израильская армия понесла новые потери в ходе боевых действий в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно информации, на этот раз погибли сразу четверо военнослужащих. Это трое сержантов из 401-й бронетанковой бригады, и еще один военный, личность которого на данный момент не раскрывается.
Все они погибли в бою на севере сектора Газа, отметили в ЦАХАЛ.
Последние новости
23:04
Пашинян выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООНВ регионе
22:58
Пострадавшая два дня назад в ДТП в Огузе женщина погибла в больницеПроисшествия
22:51
Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчиком Пи ДиддиШоу-бизнес
22:37
Макрон может назначить нового премьер-министр Франции в ближайшие дниДругие страны
22:21
CBS: Трамп добивается заморозки "миллиардов долларов" на иностранную помощьДругие страны
22:09
В Мексике при столкновении поезда и автобуса погибли 9 человек, десятки пострадалиДругие страны
21:54
МВД Грузии выступило с предупреждением в адрес демонстрантовВ регионе
21:47
Путин посетит Таджикистан 9 октябряВ регионе
21:42