    Армия Израиля сообщила о гибели четырех военных в секторе Газа

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 21:42
    Израильская армия понесла новые потери в ходе боевых действий в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно информации, на этот раз погибли сразу четверо военнослужащих. Это трое сержантов из 401-й бронетанковой бригады, и еще один военный, личность которого на данный момент не раскрывается.

    Все они погибли в бою на севере сектора Газа, отметили в ЦАХАЛ.

