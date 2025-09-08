Армия Израиля сообщила о гибели четырех военных в секторе Газа

Израильская армия понесла новые потери в ходе боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, на этот раз погибли сразу четверо военнослужащих. Это трое сержантов из 401-й бронетанковой бригады, и еще один военный, личность которого на данный момент не раскрывается.

Все они погибли в бою на севере сектора Газа, отметили в ЦАХАЛ.