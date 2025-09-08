İsrail Ordusu Qəzza zolağında 4 hərbçinin öldüyünü bildirib
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 22:03
İsrail Ordusu Qəzza zolağında gedən döyüşlər zamanı yeni itkilər verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, dörd hərbçi həlak olub. Bunlar 401-ci zirehli briqadanın üç çavuşu və hazırda şəxsiyyəti açıqlanmayan daha bir əsgərdir.
Onların hamısı Qəzza zolağının şimalında gedən döyüşlərdə ölüb.
