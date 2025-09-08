İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İsrail Ordusu Qəzza zolağında 4 hərbçinin öldüyünü bildirib

    İsrail Ordusu Qəzza zolağında gedən döyüşlər zamanı yeni itkilər verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, dörd hərbçi həlak olub. Bunlar 401-ci zirehli briqadanın üç çavuşu və hazırda şəxsiyyəti açıqlanmayan daha bir əsgərdir.

    Onların hamısı Qəzza zolağının şimalında gedən döyüşlərdə ölüb.

    Армия Израиля сообщила о гибели четырех военных в секторе Газа

