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Армия Израиля сообщила, что сбила на границе с Ливаном БПЛА "Хезболлах"

Армия Израиля сообщила, что сбила на границе с Ливаном БПЛА "Хезболлах" Израильские военные сообщили, что сбили в понедельник на границе с Ливаном влетавший в воздушное пространство Израиля беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ливанскому шиитскому движению "Хезболлах".
Другие страны
18 июля 2022 г. 19:58
Армия Израиля сообщила, что сбила на границе с Ливаном БПЛА Хезболлах

Израильские военные сообщили, что сбили в понедельник на границе с Ливаном влетавший в воздушное пространство Израиля беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ливанскому шиитскому движению "Хезболлах".

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Солдаты Армии обороны Израиля засекли ранее сегодня беспилотник, влетающий с территории Ливана в воздушное пространство Израиля, и сбили его. На протяжении всего инцидента за беспилотником велся мониторинг. БПЛА, судя по всему, принадлежал террористической организации "Хезболлах", - сообщила армейская пресс-служба.

"Армия будет продолжать действовать с тем, чтобы предотвращать любые попытки нарушения суверенитета Государства Израиль", - отметили израильские военные.

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