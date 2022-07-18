Армия Израиля сообщила, что сбила на границе с Ливаном БПЛА "Хезболлах"

Израильские военные сообщили, что сбили в понедельник на границе с Ливаном влетавший в воздушное пространство Израиля беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ливанскому шиитскому движению "Хезболлах".

Израильские военные сообщили, что сбили в понедельник на границе с Ливаном влетавший в воздушное пространство Израиля беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ливанскому шиитскому движению "Хезболлах".

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Солдаты Армии обороны Израиля засекли ранее сегодня беспилотник, влетающий с территории Ливана в воздушное пространство Израиля, и сбили его. На протяжении всего инцидента за беспилотником велся мониторинг. БПЛА, судя по всему, принадлежал террористической организации "Хезболлах", - сообщила армейская пресс-служба.

"Армия будет продолжать действовать с тем, чтобы предотвращать любые попытки нарушения суверенитета Государства Израиль", - отметили израильские военные.