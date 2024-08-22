Армия Израиля ожидает рекрутов-репатриантов из-за рубежа, в том числе из Азербайджана

Вооруженные силы Израиля ожидают прибытия более 300 рекрутов из-за рубежа по программе репатриации евреев из иностранных государств.

Вооруженные силы Израиля ожидают прибытия более 300 рекрутов из-за рубежа по программе репатриации евреев из иностранных государств.

Как передает Report, со ссылкой на Sputnik Азербайджан, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным издания, будущие военнослужащие должны прибыть в Израиль в конце августа по программе Garin Tzabar (репатриация для "солдат-одиночек", родители которых не проживают в Израиле).

Также относительно большое количество участников прибудет из США (175 человек), Канады (24) и Великобритании (11).

Среди других рекрутов выходцы из Австрии, Азербайджана, Аргентины, Венесуэлы, Германии, Гибралтара, Мексики, Таиланда, Эквадора и ЮАР.

Программа Garin Tzabar существует с 1991 года. За 33 года ее прошли около 7 тыс. человек.

Как пишет газета, более 80% из них остались проживать в Израиле.