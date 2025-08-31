Армия Израиля готова устранять лидеров ХАМАС за рубежом

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    • 31 августа, 2025
    • 19:55
    Израильские военные готовы продолжать точечные ликвидации лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, в том числе в других странах.

    Как передает Report, об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, комментируя устранение в секторе Газа пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Убейды.

    "Армия обороны Израиля ведет наступательные действия, владея инициативой и оперативным превосходством на всех направлениях и в любой момент времени. В секторе Газа вчера мы атаковали одного из наиболее высокопоставленных лидеров ХАМАС Абу Убейду - после того, как большая часть руководства ХАМАС уже была ликвидирована. Наши действия еще не завершились, большинство оставшихся руководителей ХАМАС находятся за рубежом, и мы доберемся до них тоже", - сказал Замир, слова которого распространила армейская пресс-служба.

    Военачальник добавил, что армия не прекращает попыток вызволить из сектора Газа всех остающихся там израильских заложников. "Мы продолжим действовать решительно, чтобы вернуть их, и не пожалеем на это сил, это наша моральная задача", - отметил он. 

