İsrail Ordusunun komandanı: HƏMAS-ın xaricdəki liderlərini də zərərsizləşdirməyə hazırıq
- 31 avqust, 2025
- 20:22
İsrail Ordusu digər ölkələrdə olmaqla, Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatının liderlərinin məqsədyönlü şəkildə zərərsizləşdirilməsini davam etdirməyə hazırdır.
"Report"un xəbərinə görə, bunu İsrailin Müdafiə Ordusunun baş qərargah rəisi Eyal Zamir Qəzza zolağında HƏMAS-ın hərbi qanadının sözçüsü Əbu Ubeydənin zərərsizləşdirilməsini şərh edərkən deyib.
"İsrail Ordusu bütün istiqamətlərdə və istənilən vaxt təşəbbüskarlıq, əməliyyat üstünlüyünə malik olmaqla hücum əməliyyatları həyata keçirir. Dünən Qəzza zolağında HƏMAS rəhbərliyinin çoxunu zərərsizləşdirdikdən sonra biz HƏMAS-ın ən yüksək vəzifəli liderlərindən olan Əbu Ubeydəyə hücum etdik. Əməliyyatlarımız hələ bitməyib, HƏMAS-ın digər liderlərinin çoxu xaricdədir və onlara da yetişəcəyik", - Zamir deyib.
Komandan əlavə edib ki, ordu Qəzza zolağından qalan bütün israilli girovları xilas etmək cəhdlərini dayandırmır. "Biz onları geri qaytarmaq üçün qətiyyətlə hərəkət etməyə davam edəcəyik və bu işdə səylərimizi əsirgəməyəcəyik, bu, bizim mənəvi vəzifəmizdir", - o qeyd edib.