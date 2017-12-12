 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ракетный пуск

    Ранее израильские военнослужащие сообщили о перехвате ракеты, выпущенной радикалами из сектора Газа

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Армия Израиля в ответ на ракетную атаку со стороны сектора Газа нанесла удар по позициям ХАМАС в северной части региона.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении военнослужащих страны.

    «В ответ на ракетный пуск в сторону Израиля танк и силы авиации атаковали позиции ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

    Ранее израильские военнослужащие сообщили о перехвате ракеты, выпущенной радикалами из сектора Газа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi