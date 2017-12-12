Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ракетный пуск

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Армия Израиля в ответ на ракетную атаку со стороны сектора Газа нанесла удар по позициям ХАМАС в северной части региона.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении военнослужащих страны.

«В ответ на ракетный пуск в сторону Израиля танк и силы авиации атаковали позиции ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее израильские военнослужащие сообщили о перехвате ракеты, выпущенной радикалами из сектора Газа.