​Армия Ирака готовится отбить город Рамади у ИГИЛ

Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Командующий армией Ирака генерал Абдельваххаб Ас-Саади обратился к жителям Рамади с просьбой покинуть город.

Как передает Report, об этом сообщило информагентство АР.

Рамади, расположенный в центральной части Ирака, уже несколько месяцев находится в руках ИГИЛ. Обращение генерала Ас-Саади к жителям Рамади свидетельствует о том, что армия Ирака готовит операцию по освобождению города.

Обращение генерала было передано по национальному ТВ. Ас-Саади призвал горожан уходить из Рамади на юг.