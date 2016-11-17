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    Армия Индии опровергла информацию о гибели своих 11 военнослужащих

    Северное командование армии Индии: Заявление начальника армии Пакистана о гибели индийских солдат ложное

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Армия Индии отрицает заявление главы генштаба армии Пакистана о гибели 11 своих военнослужащих в перестрелке с пакистанскими военными на линии контроля в Кашмире.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Северное командование армии Индии в официальном аккаунте в Twitter.

    "Потерь убитыми в результате стрельбы со стороны Пакистана 14, 15 или 16 ноября не было. Заявление начальника армии Пакистана о гибели индийских солдат ложное", - говорится в сообщении.

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