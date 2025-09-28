Армия ФРГ провела крупнейшие учения в Гамбурге
Другие страны
- 28 сентября, 2025
- 06:37
Бундесвер завершил самые масштабные для немецкого Гамбурга со времен холодной войны учения НАТО Red Storm Bravo.
Как передает Report, об этом сообщает местная телерадиокомпания NDR.
Согласно информации, в рамках прошедших с 25 по 27 сентября учений планировалось отработать переброску сил НАТО на восточный фланг альянса в странах Прибалтики.
"Три дня бундесвер проводил в Гамбурге учения НАТО Red Storm Bravo. В субботу вечером самые крупные оборонные учения с холодной войны подошли к концу", - говорится в материале.
