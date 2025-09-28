Армия ФРГ провела крупнейшие учения в Гамбурге

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 06:37
    Бундесвер завершил самые масштабные для немецкого Гамбурга со времен холодной войны учения НАТО Red Storm Bravo.

    Как передает Report, об этом сообщает местная телерадиокомпания NDR.

    Согласно информации, в рамках прошедших с 25 по 27 сентября учений планировалось отработать переброску сил НАТО на восточный фланг альянса в странах Прибалтики.

    "Три дня бундесвер проводил в Гамбурге учения НАТО Red Storm Bravo. В субботу вечером самые крупные оборонные учения с холодной войны подошли к концу", - говорится в материале.

    Almaniya Ordusu Hamburqda ən böyük hərbi təlimini keçirib

