    Almaniya Ordusu Hamburqda ən böyük hərbi təlimini keçirib

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 07:09
    Almaniya Ordusu Hamburqda ən böyük hərbi təlimini keçirib

    Bundesver "soyuq müharibə"dən bəri Hamburqda NATO-nun ən böyük "Red Storm Bravo" təlimini başa çatdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NDR teleradio şirkəti məlumat yayıb.

    Həmçinin bildirilib ki, sentyabrın 25-dən 27-dək baş tutan təlimdə NATO qüvvələrinin alyansın şərq cinahına Baltikyanı ölkələrdə yerləşdirilməsi praktikası nəzərdə tutulub.

    "Bundesver üç gün ərzində Hamburqda NATO-nun "Red Storm Bravo" təlimi keçirib. Şənbə günü axşam "soyuq müharibə"dən bəri ən böyük müdafiə manevri başa çatıb", - məlumatda deyilir.

    Almaniya hökumətinin sözçüsü Ştefan Konelius ölkəsinin Polşa hava məkanına pilotsuz təyyarələrin müdaxiləsindən sonra NATO-nun şərq sərhədlərində hərbi varlığını gücləndirəcəyini açıqlayıb.

    Армия ФРГ провела крупнейшие учения в Гамбурге

