Армия Чехии планирует набрать 2 250 контрактников в 2026 году

Чешская армия, формируемая на профессиональной основе, в 2026 году планирует набор 2 250 военнослужащих по контракту.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Irozhlas.

Необходимость увеличения количества личного состава национальных вооруженных сил связана, согласно порталу, с угрозами для европейской безопасности после 24 февраля 2022 года. В войсках на начало 2025 года несли службу около 24,5 тыс. военных. Еще примерно 3,5 военнослужащих были задействованы в структурных подразделениях чешской армии. Идеальным, как следует из сообщения, было бы довести ее общую численность до 37,5 тыс.

Согласно чешским СМИ, предполагаемое в 2026 году увеличение численности личного состава чешской армии станет одним из наиболее существенных в современной истории.

Рекорд был зафиксирован в 2006 году, когда контракты с вооруженными силами заключили 2 262 гражданина.