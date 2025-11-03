İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Çexiya gələn il orduya iki mindən çox müqaviləli hərbçi cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 02:24
    Çexiya gələn il orduya iki mindən çox müqaviləli hərbçi cəlb edəcək

    Peşəkar əsasda qurulan Çexiya Ordusu 2026-cı ildə 2 250 müqaviləli hərbi qulluqçu cəlb etməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Irozhlas" portalı xəbər verib.

    Portalın məlumatına görə, milli silahlı qüvvələrdə şəxsi heyətin sayının artırılması zərurəti 24 fevral 2022-ci ildən sonra Avropanın təhlükəsizliyinə təhdidlərlə bağlıdır. 2025-ci ilin əvvəlində silahlı qüvvələrdə təxminən 24 500 hərbçi xidmət edirdi. Çexiya Ordusunun struktur bölmələrinə əlavə 3 500 hərbçi təyin edilib. Məlumata görə, ideal variant onun ümumi sayını 37 500 nəfərə çatdırmaq olardı.

    Çexiya mediasının məlumatına görə, ölkə ordusunun 2026-cı ildə şəxsi heyətinin planlaşdırılan artımı müasir tarixdə ən əhəmiyyətli artımlardan biri olacaq. Rekord say 2006-cı ildə 2 262 vətəndaşın Silahlı Qüvvələrlə müqavilə imzaladığı zaman qeydə alınıb.

    Çexiya ordu Müqaviləli hərbi qulluqçu
    Армия Чехии планирует набрать 2 250 контрактников в 2026 году

    Son xəbərlər

    02:48

    Serbiya DİN: Belqradda aksiyada polis əməkdaşı yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:24

    Çexiya gələn il orduya iki mindən çox müqaviləli hərbçi cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    01:51

    Belçikanın müdafiə naziri: Naməlum dronlar F-16-ları və sursatları izləyib

    Digər ölkələr
    01:33
    Foto

    Göygöldə avtomobil qəzasında iki gənc ölüb, daha iki nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:03

    Əfqanıstanda 6,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    00:54

    Filippində 5,5 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    00:15

    Almaniyanın DİN rəhbəri: Ölkədə terror təhlükəsi yüksək səviyyədədir

    Digər ölkələr
    23:49

    Meksikada güllələnən mer federal mühafizə altında olub

    Digər ölkələr
    23:24

    Ermənistanda katolikos II Qareginin qardaşı və onun oğlu saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti