Армия Башара Асада и союзники подвергли бомбардировке туркменские поселения в Сирии

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Армия Башара Асада и союзники ночью подвергли бомбардировке гору Туркман, район Байырбуджаг и другие поселения туркменов в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в результате бомбардировок есть погибшие и раненые, начался новый поток беженцев.

Согласно информации, командир бригады Султан-Абдульгамид - Обмар Абдуллах отметил, что ночью была ожесточенная перестрелка: "Туркменские села подвергаются ожесточенной бомбардировке с суши, воздуха".

По его словам, если армия Асада и союзники начнут наземные операции в регионе, тогда положение мирного туркменского населения намного ухудшится.

Омар Абдуллах подчеркнул, что военнослужащие с противоположной стороны говорили на русском и персидском языках.

Представители различных туркменских общественных организаций в Сирии сообщили, что в результате бомбардировок туркменских поселений число погибших и раненых среди мирного населения растет.