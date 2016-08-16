Армия Афганистана отразила наступление "Талибана"

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Армия Афганистана остановила массированное наступление радикальной группировки "Талибан" в западной провинции Бадгис, в ходе операции убиты 53 боевика.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил губернатор округа Баламургаб Ахмад Зия Аказай (Ahmad Zia Akazai).

"Прошлой ночью сотни боевиков "Талибана" начали массированное скоординированное наступление с целью захватить стратегически важный район Баламургаб. К счастью, за несколько часов атака была остановлена, и боевики, потеряв 53 бойца, отступили в горы", - цитирует Аказая агентство Синьхуа.

Среди погибших также был один из командиров талибов Кари Ахсанулла (Qari Ahsanullah). Кроме того, в ходе многочасовой перестрелки получили ранения более 50 боевиков.