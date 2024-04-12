Армения не приняла участия в заседании Военного комитета ОДКБ

Армения не приняла участия в заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества стран ОДКБ.

Армения не приняла участия в заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества стран ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу, заседание состоялось 12 апреля под руководством первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова в формате видео-конференции.

Согласно информации, в заседании приняли участие представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Представителя Армении в числе участников нет.

"В ходе заседания обсуждались вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.