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Армения не приняла участия в заседании Военного комитета ОДКБ

Армения не приняла участия в заседании Военного комитета ОДКБ Армения не приняла участия в заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества стран ОДКБ.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 17:46
Армения не приняла участия в заседании Военного комитета ОДКБ

Армения не приняла участия в заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества стран ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу, заседание состоялось 12 апреля под руководством первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова в формате видео-конференции.

Согласно информации, в заседании приняли участие представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Представителя Армении в числе участников нет.

"В ходе заседания обсуждались вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.

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