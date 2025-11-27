Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Армения и Израиль обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    • 27 ноября, 2025
    • 14:35
    Армения и Израиль обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян встретился в Иерусалиме с генеральным директором МИД Израиля Эденом Бар Талем.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на армянское внешнеполитическое ведомство.

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущих процессах на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

    "Также Костанян и Талем подчеркнули готовность к активизации отношений между Арменией и Израилем, в том числе в политической и экономической сферах. Сферы высоких технологий, медицины, сельского хозяйства и туризма были выделены как представляющие взаимный интерес и обладающие наибольшим потенциалом для сотрудничества", - говорится в сообщении.

    В рамках визита МИД Армении и Израиля провели 12-е политические консультации.

    Лента новостей