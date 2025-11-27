Армения и Израиль обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян встретился в Иерусалиме с генеральным директором МИД Израиля Эденом Бар Талем.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на армянское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущих процессах на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

"Также Костанян и Талем подчеркнули готовность к активизации отношений между Арменией и Израилем, в том числе в политической и экономической сферах. Сферы высоких технологий, медицины, сельского хозяйства и туризма были выделены как представляющие взаимный интерес и обладающие наибольшим потенциалом для сотрудничества", - говорится в сообщении.

В рамках визита МИД Армении и Израиля провели 12-е политические консультации.