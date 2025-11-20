Археологи обнаружили в Перу сооружение для наблюдения за Солнцем и Луной

Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение, служившее для наблюдения за Солнцем и Луной.

Как передает Report, об этом сообщило новостное агентство Andina.

"Перуанские археологи обнаружили астрономическое сооружение, на 1000 лет старше знаменитой солнечной обсерватории Чанкильо (построенной около 250 года до н. э.), считающейся старейшей в Америке, в археоастрономическом комплексе, расположенном на побережье региона Анкаш", - отметило СМИ.

Археолог Иван Гесси полагает, что эта ценная находка позволит учёным переосмыслить понимание развития астрономии в доиспанском Перу.

"Существуют сооружения, которые, по-видимому, выполняли астрономическую функцию гораздо раньше Чанкильо. Они демонстрируют особые методы строительства с использованием камня, глины и необожженного кирпича", - приводит агентство слова исследователя.

Эта система регистрировала не только движение Солнца, но и лунные явления.

"Теперь у нас есть более полное представление о Чанкильо как о месте для наблюдений за Солнцем и Луной", - цитирует археолога СМИ.