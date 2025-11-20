İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Arxeoloqlar Peruda ən qədim astronomik quruluşu aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 04:19
    Arxeoloqlar Peruda ən qədim astronomik quruluşu aşkar ediblər

    Perudakı arxeoloqlar Amerika qitəsində Günəş və Ayı müşahidə etmək üçün istifadə edilən ən qədim astronomik quruluşu aşkar ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Andina" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Peru arxeoloqları Ankaş bölgəsinin sahilində yerləşən arxeoastronomik kompleksdə Amerika qitəsində ən qədim hesab edilən məşhur Şankilo Günəş Rəsədxanasından (e.ə. 250-ci ildə tikilib) 1000 il yaşlı astronomik struktur aşkar ediblər.

    Arxeoloq İvan Gessi hesab edir ki, bu dəyərli kəşf alimlərə İspaniyadan əvvəlki Peruda astronomiyanın inkişafı ilə bağlı anlayışlarını yenidən nəzərdən keçirməyə imkan verəcək:

    "Elə strukturlar var ki, onlar Çanquillodan daha əvvəl astronomik funksiyaya malikdirlər. Onlar daş, gil və bişməmiş kərpicdən istifadə etməklə unikal tikinti üsullarını nümayiş etdirirlər", - deyə tədqiqatçı bildirib. Bu sistem təkcə Günəşin hərəkətini deyil, həm də Ay hadisələrini qeydə alıb.

    Arxeoloq Peru astrologiya
    Археологи обнаружили в Перу сооружение для наблюдения за Солнцем и Луной

    Son xəbərlər

    04:43

    Alimlər 1-ci tip diabetin müalicəsində mühüm nailiyyətlər əldə ediblər

    Elm və təhsil
    04:19

    Arxeoloqlar Peruda ən qədim astronomik quruluşu aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    03:40

    Mask: Süni intellektin hesablama gücünü kosmosa ötürmək daha sərfəlidir

    Digər ölkələr
    02:41

    NASA: "3I/ATLAS" kometası Yer üçün heç bir təhlükə yaratmır

    Elm və təhsil
    02:02

    Trampın Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişəyə son qoymaq qabiliyyəti Putini təəccübləndirib

    Digər ölkələr
    01:43

    Kobaxidze Aİ-nin Gürcüstanla bağlı görüşünü təxirə salmaq qərarını dialoqdan qaçmaq cəhdi adlandırıb

    Region
    01:06

    Trampın xüsusi nümayəndəsi vəzifəsini tərk etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:53
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçuları Avropa birinciliyinin ilk günündə 1 qızıl və 2 bürünc medal qazanıblar

    Komanda
    00:38

    Tramp ABŞ maliyyə nazirini işdən çıxaracağı ilə bağlı hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti