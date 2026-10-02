Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Аргентина запустит программу гражданства за инвестиции

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 17:41
    Аргентина запустит программу гражданства за инвестиции

    Аргентина запустит программу предоставления гражданства иностранцам, осуществившим значительные инвестиции в экономику страны.

    Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" заявил министр экономики страны Луис Капуто.

    По его словам, прием заявок в рамках программы начнется в четвертом квартале 2026 года.

    Капуто отметил, что программа является частью курса Аргентины на большую открытость и международную интеграцию, а также проводимых властями реформ, направленных на привлечение инвестиций.

    Программа предусматривает стандарты должной осмотрительности, финансовой прозрачности и управления рисками, соответствующие рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

    "Мы продолжаем работать над укреплением связей Аргентины с миром, международным продвижением ценности нашего гражданства и укреплением позиций страны как открытой и надежной нации", - заявил министр.

    Инвестиции Аргентина
    Argentinaya investisiya yatıran əcnəbilərə vətəndaşlıq veriləcək
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    01:12

    Трамп заявил об отсутствии проблем с отменой санкций против Турции в рамках CAATSA

    В регионе
    Лента новостей