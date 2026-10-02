Аргентина запустит программу гражданства за инвестиции

Аргентина запустит программу предоставления гражданства иностранцам, осуществившим значительные инвестиции в экономику страны.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" заявил министр экономики страны Луис Капуто.

По его словам, прием заявок в рамках программы начнется в четвертом квартале 2026 года.

Капуто отметил, что программа является частью курса Аргентины на большую открытость и международную интеграцию, а также проводимых властями реформ, направленных на привлечение инвестиций.

Программа предусматривает стандарты должной осмотрительности, финансовой прозрачности и управления рисками, соответствующие рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

"Мы продолжаем работать над укреплением связей Аргентины с миром, международным продвижением ценности нашего гражданства и укреплением позиций страны как открытой и надежной нации", - заявил министр.