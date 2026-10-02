İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Argentinaya investisiya yatıran əcnəbilərə vətəndaşlıq veriləcək

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 18:22
    Argentinaya investisiya yatıran əcnəbilərə vətəndaşlıq veriləcək

    Argentina ölkə iqtisadiyyatına əhəmiyyətli investisiyalar yatırmış əcnəbilərə vətəndaşlıq verilməsi proqramına başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin iqtisadiyyat naziri Luis Kaputo "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, proqram çərçivəsində müraciətlərin qəbulu 2026-cı ilin dördüncü rübündə başlayacaq.

    L.Kaputo qeyd edib ki, proqram Argentinanın daha geniş açıqlıq və beynəlxalq inteqrasiya kursunun, eləcə də investisiyaların cəlb edilməsinə yönəlmiş hökumət islahatlarının bir hissəsidir.

    Proqram İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının, Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupunun tövsiyələrinə uyğun olaraq maliyyə şəffaflığı və risklərin idarə edilməsi standartlarını nəzərdə tutur.

    "Biz Argentinanın əlaqələrinin gücləndirilməsi, vətəndaşlığımızın dəyərinin beynəlxalq səviyyədə təşviqi, ölkənin açıq və etibarlı bir dövlət kimi mövqeyinin möhkəmləndirilməsi üzərində işləməyə davam edirik", - nazir bildirib.

    İnvestisiyalar Argentina
    Аргентина запустит программу гражданства за инвестиции
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    00:55

    ABŞ-Ukrayna İnvestisiya Fondu kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində ilk sövdələşməni bağlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti