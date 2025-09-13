Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Аргентина пригрозила принятием мер против добычи нефти у Фолклендов

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 04:43
    Аргентина пригрозила принятием мер против добычи нефти у Фолклендов

    Власти Аргентины осудили компанию Navitas Petroleum ("Навитас петролеум") за подготовку к разработке нефтегазовых месторождений у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов и пригрозили принятием мер для защиты интересов страны.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.

    "МИД вновь заявляет о своем решительном неприятии незаконной деятельности компании Navitas Petroleum на Мальвинских островах. Она незаконно работает на территории Аргентины, не имея разрешений на разведку и добычу углеводородов от компетентных органов Аргентины", - говорится в заявлении.

    Ведомство подчеркнуло, что не признает компетенцию каких-либо иных органов, кроме аргентинских, в вопросе разрешений на осуществление деятельности, связанной с добычей углеводородов в районе спорных островов. "В связи с этим и в полном соответствии с международным правом Аргентина оставляет за собой право принять все дополнительные меры, которые сочтет необходимыми, для защиты своих суверенных прав и интересов", - заявил МИД.

    Заявление было опубликовано в связи с тем, что Navitas Petroleum провела оценку экологического и социально-экономического воздействия и объявила о сборе средств на разработку месторождения. Компания уже находится под санкциями в Аргентине с апреля 2022 года.

