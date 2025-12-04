Аргентина получила первые закупленные у США ББМ Stryker
Другие страны
- 04 декабря, 2025
- 08:57
Аргентина получила первые четыре боевые бронированные машины (ББМ) Stryker, закупленные в США.
Как передает Report, об этом сообщило американское посольство в Буэнос-Айресе.
"Аргентина получила первые четыре ББМ Stryker, приобретенные у США, что стало важным шагом на пути модернизации ее боевых возможностей и укреплении оборонного сотрудничества с Вашингтоном", - говорится в заявлении.
Как сообщило посольство, всего Аргентина приобрела восемь ББМ. Остальные машины будут доставлены в страну 8 декабря. "Стоимость полного пакета, включающего машины, запчасти, обучение и техническую поддержку, составляет $20 млн", - заявило диппредставительство.
