Аргентина получила первые закупленные у США ББМ Stryker

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 08:57
    Аргентина получила первые четыре боевые бронированные машины (ББМ) Stryker, закупленные в США.

    Как передает Report, об этом сообщило американское посольство в Буэнос-Айресе.

    "Аргентина получила первые четыре ББМ Stryker, приобретенные у США, что стало важным шагом на пути модернизации ее боевых возможностей и укреплении оборонного сотрудничества с Вашингтоном", - говорится в заявлении.

    Как сообщило посольство, всего Аргентина приобрела восемь ББМ. Остальные машины будут доставлены в страну 8 декабря. "Стоимость полного пакета, включающего машины, запчасти, обучение и техническую поддержку, составляет $20 млн", - заявило диппредставительство.

    Argentina ABŞ-dən "Stryker" zirehli transportyorlarından dördünü təhvil alıb
