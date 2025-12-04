Argentina ABŞ-dən "Stryker" zirehli transportyorlarından dördünü təhvil alıb
Argentina ABŞ-dən ilk dörd "Stryker" zirehli transportyoru təhvil alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Buenos-Ayresdəki səfirliyi məlumat yayıb.
"Argentina ABŞ-dən alınan ilk dörd "Stryker" zirehli transportyoru təhvil alıb ki, bu da onun döyüş imkanlarının modernləşdirilməsi və Vaşinqtonla müdafiə əməkdaşlığının gücləndirilməsi yolunda mühüm addımdır", – məlumatda qeyd olunub.
Səfirliyin məlumatına görə, ümumilikdə Argentina səkkiz transportyor alıb. Qalan maşınlar ölkəyə dekabrın 8-də çatdırılacaq.
"Maşınlar, ehtiyat hissələri, təlim və texniki dəstəyi əhatə edən tam paketin dəyəri 20 milyon ABŞ dollarıdır", – diplomatik nümayəndəlik bildirib.
