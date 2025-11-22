Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Аргентина не подписала совместную декларацию на саммите G20 в ЮАР

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 22:17
    Правительство Аргентины решило не подписывать совместную декларацию лидеров G20, принятую на саммите в Йоханнесбурге.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

    "Аргентина не поддержала итоговый документ, распространенный в ходе саммита G20 в Йоханнесбурге", - говорится в сообщении.

    В ведомстве заявили, что такое решение было принято из-за "нарушения правил консенсуса" и "присутствия существенных разногласий в части геополитический соображений, обозначенных в тексте". В частности, МИД подчеркнул, что "Аргентина дистанцируется от одностороннего подхода" в отношении конфликта на Ближнем Востоке, который, по мнению Буэнос-Айреса, не отражает "региональный контекст и лежащие в основе конфликта структурные причины".

    Аргентину на саммите представлял глава МИД Пабло Кирно. "Аргентина не полностью удовлетворена рядом положений декларации и официально обозначила свое несогласие с некоторыми пунктами документа", - сказал он во время рабочей сессии саммита, повторив свою позицию в кулуарах встречи.

    Помимо ближневосточного конфликта, речь идет о подходах к решению проблем климата планеты, целей устойчивого развития, а также гендерных вопросов.

    Argentina CAR-da keçirilən G20 sammitinin birgə bəyannaməsinə imza atmayıb

