İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Argentina CAR-da keçirilən G20 sammitinin birgə bəyannaməsinə imza atmayıb

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 22:45
    Argentina CAR-da keçirilən G20 sammitinin birgə bəyannaməsinə imza atmayıb

    Argentina hökuməti G20 liderlərinin Yohannesburq sammitində qəbul edilmiş birgə bəyannaməsini imzalamamaq qərarına gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Cənubi Amerika ölkəsinin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Argentina Yohannesburqda keçirilən G20 sammiti zamanı yayılan yekun sənədi dəstəkləməyib", - bəyanatda deyilir.

    Nazirlik bu qərarın konsensus qaydalarının pozulması və mətndə qeyd olunan geosiyasi mülahizələrlə bağlı ciddi fikir ayrılıqlarının olması səbəbindən verildiyini bildirib.

    Xüsusilə nazirlik vurğulayıb ki, Argentina Yaxın Şərqdəki münaqişəyə birtərəfli yanaşmadan uzaqdır və bu, Buenos-Ayresə görə regional kontekst və münaqişənin əsas struktur səbəblərini əks etdirmir.

    Argentinanı sammitdə xarici işlər naziri Pablo Quirno təmsil edib. Nazir bildirib ki, bəyannamənin bir sıra müddəaları Argentinanı qane etmir və ölkə rəsmi olaraq sənədin bəzi bəndləri ilə razılaşmır.

    Yaxın Şərq münaqişəsi ilə yanaşı, müzakirələr iqlim dəyişikliyi, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri və gender problemlərinin həllinə yanaşmaları da əhatə edir.

    G-20 Sammit Argentina
    Аргентина не подписала совместную декларацию на саммите G20 в ЮАР

    Son xəbərlər

    23:02

    İsrailin hücumları nəticəsində Qəzzada 23 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    22:45

    Argentina CAR-da keçirilən G20 sammitinin birgə bəyannaməsinə imza atmayıb

    Digər ölkələr
    22:43

    Bakı Analitik Mərkəzinin direktoru: "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsündə vacib olan dayanıqlılığı təmin etməkdir

    Xarici siyasət
    22:26

    CNN: ABŞ-ni Cenevrə danışıqlarında Rubio və Uitkoff təmsil edəcəklər

    Digər ölkələr
    22:10

    Makron: ABŞ-nin Ukrayna ilə bağlı təklif etdiyi plan Aİ ilə razılaşdırılmalıdır

    Digər ölkələr
    22:00

    Türkiyədə 50 şagirdin qidadan zəhərləndiyi ehtimal olunur - YENİLƏNİB

    Region
    21:42

    Mehdiabadda çoxmərtəbəli yaşayış binasındakı yanğında 3 nəfər tüstüdən zəhərlənib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    21:42

    Merts Trampla Ukraynadakı nizamlamada Avropanın iştirakının vacibliyini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    21:27

    Tramp: Vaşinqtonun Kiyevə irəli sürdüyü plan yekun təklif deyil

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti