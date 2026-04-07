Арестованные ранее в Иране граждане Франции возвращаются на родину
Другие страны
- 07 апреля, 2026
- 18:22
Граждане Франции Сесиль Колер и Жак Пари, находившиеся ранее под арестом в Иране, возвращаются на родину.
Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Сесиль Колер и Жак Пари свободны и находятся на пути во Францию после 3,5 лет заключения в Иране. Это облегчение для всех нас и, безусловно, для их семей", - написал он.
Макрон поблагодарил власти Омана за их посреднические усилия, а также госслужбы за содествие в их возвращении.
Последние новости
19:25
В индийском штате Манипур после вспышки насилия погибли четыре человекаДругие страны
19:11
Госдеп рекомендовал гражданам США в Бахрейне не покидать домаДругие страны
18:59
Иран разорвал прямые контакты с США на фоне угроз ТрампаДругие страны
18:56
Фото
В Турции стартовали учения Anatolian Phoenix-2026 с участием азербайджанских военныхАрмия
18:52
Фото
Эмин Амруллаев ознакомился с образовательной выставкой Study in Azerbaijan в КазахстанеНаука и образование
18:50
Иранцы собираются у объектов инфраструктуры, по которым намерены бить США - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:34
ЦАХАЛ уничтожил восемь мостов в Иране - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:29
Число погибших в результате операции ЦАХАЛ в Ливане достигло 1 530 человекДругие страны
18:22