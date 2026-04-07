Арестованные ранее в Иране граждане Франции возвращаются на родину

Граждане Франции Сесиль Колер и Жак Пари, находившиеся ранее под арестом в Иране, возвращаются на родину.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Сесиль Колер и Жак Пари свободны и находятся на пути во Францию после 3,5 лет заключения в Иране. Это облегчение для всех нас и, безусловно, для их семей", - написал он.

Макрон поблагодарил власти Омана за их посреднические усилия, а также госслужбы за содествие в их возвращении.