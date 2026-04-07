    İranda həbsdə olan Fransa vətəndaşları vətənlərinə qayıdırlar

    Digər ölkələr
    • 07 aprel, 2026
    • 18:37
    İranda həbsdə olan Fransa vətəndaşları Sesil Koler və Jak Pari ölkələrinə qayıdırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron "X" hesabında yazıb.

    "Sesil Koler və Jak Pari artıq azaddırlar və İranda 3,5 illik həbsdən sonra Fransaya yola düşüblər", - o qeyd edib.

    Makron vasitəçilik səylərinə və geri qaytarılmasında göstərdikləri köməyə görə Oman hakimiyyətinə və dövlət qurumlarına təşəkkür edib.

    İran Fransa Emmanuel Makron
    Арестованные ранее в Иране граждане Франции возвращаются на родину

