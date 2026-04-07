İranda həbsdə olan Fransa vətəndaşları vətənlərinə qayıdırlar
Digər ölkələr
- 07 aprel, 2026
- 18:37
İranda həbsdə olan Fransa vətəndaşları Sesil Koler və Jak Pari ölkələrinə qayıdırlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron "X" hesabında yazıb.
"Sesil Koler və Jak Pari artıq azaddırlar və İranda 3,5 illik həbsdən sonra Fransaya yola düşüblər", - o qeyd edib.
Makron vasitəçilik səylərinə və geri qaytarılmasında göstərdikləri köməyə görə Oman hakimiyyətinə və dövlət qurumlarına təşəkkür edib.
19:08
"Zirə" azlıqda qalan "Şamaxı"ya qalib gələ bilməyibFutbol
19:06
İran Trampın hədələri fonunda ABŞ ilə birbaşa əlaqələri kəsibDigər ölkələr
18:57
İranlılar ABŞ-nin vurmaq istədiyi infrastruktur obyektlərinin ətrafına toplaşırlar - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:46
İsrail Müdafiə Qüvvələri İranda səkkiz körpünü məhv edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:43
Foto
Türkiyədə keçirilən beynəlxalq hərbi təlimdə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri təmsil olunurDigər
18:41
İsrailin Livandakı əməliyyatı nəticəsində ölənlərin sayı 1 530 nəfərə çatıbDigər ölkələr
18:37
İranda həbsdə olan Fransa vətəndaşları vətənlərinə qayıdırlarDigər ölkələr
18:37
Foto
"Böyük İpək Yolu": Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olubFərdi
18:32