Арабские и исламские страны готовят резолюцию из-за ударов Израиля по Катару

Экстренный саммит арабских и исламских государств, который состоится в ближайшие дни в Дохе, сосредоточится на принятии резолюции, решительно осуждающей недавние авиаудары Израиля по территории Катара.

Как передает Report со ссылкой на катарское агентство QNA, советник премьер-министра Катара Маджид бин Мохаммед Аль Ансари подтвердил, что осуждение действий Израиля станет центральным пунктом повестки дня.

"Проект резолюции будет детально проработан на подготовительном заседании на уровне министров иностранных дел, которое состоится завтра", - заявил Аль Ансари.

По словам чиновника, в понедельник, когда состоится основная часть саммита, согласованный документ будет представлен всем участникам для обсуждения и последующего принятия.

"Сам факт организации саммита в такие сжатые сроки демонстрирует беспрецедентный уровень арабской и исламской солидарности с Катаром в свете последних трагических событий", - добавил советник премьера Катара.

Напомним, 9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали "Огненный саммит". 11 сентября Катар созвал экстренный саммит арабских и исламских стран.