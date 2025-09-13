İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Ərəb və islam ölkələri İsrailin Qətərə zərbə endirməsinə qarşı qətnamə hazırlayır

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 13:23
    Ərəb və islam ölkələri İsrailin Qətərə zərbə endirməsinə qarşı qətnamə hazırlayır

    Ərəb və islam dövlətlərinin yaxın günlərdə Dohada keçiriləcək fövqəladə sammitində İsrailin Qətər ərazisinə son zərbələrini kəskin şəkildə pisləyən qətnamənin qəbulu müzakirə olunacaq.

    "Report" Qətərin QNA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Qətərin Baş nazirinin müşaviri Məcid bin Məhəmməd Əl Ənsari İsrailin hərəkətlərinin pislənməsinin gündəliyin əsas məsələsi olacağını təsdiqləyib.

    "Qətnamə layihəsi sabah xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçiriləcək hazırlıq iclasında ətraflı şəkildə işlənəcək", - Əl Ənsari bildirib.

    Rəsminin sözlərinə görə, bazar ertəsi - sammitin əsas hissəsi baş tutan zaman razılaşdırılmış sənəd müzakirə və sonradan qəbul olunmaq üçün bütün iştirakçılara təqdim olunacaq.

    Qətər Baş nazirinin müşaviri əlavə edib ki, sammitin belə qısa müddət ərzində təşkil edilməsi faktı son faciəli hadisələr fonunda Qətərlə ərəb və islam dünyasının həmrəyliyinin görünməmiş səviyyəsini nümayiş etdirir.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 9-da İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr ABŞ-nin təklifi üzrə HƏMAS-ın Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı danışıqlar apardığı Qətərin paytaxtı Dohaya bir neçə zərbə endirib. İsrail əməliyyatı "Atəş sammiti" adlandırıb. Sentyabrın 11-də Qətər ərəb və islam ölkələrinin fövqəladə sammitini çağırıb.

    Qətər ərəb ölkələri islam ölkələri Qəzza zolağı
    Арабские и исламские страны готовят резолюцию из-за ударов Израиля по Катару

    Son xəbərlər

    14:32

    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    14:24

    "Fənərbağça" - "Trabzonspor" oyununun saatı Türkiyə millisinin oyununa görə dəyişdirilib

    Futbol
    14:23

    Azərbaycanda istehlak bazarı 5 % böyüyüb

    Maliyyə
    14:19

    Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan sürücülər saxlanılıb

    Hadisə
    14:17

    Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    14:07

    Azərbaycanda duru bitki yağı istehsalı azalıb, marqarin istehsalı isə artıb

    Sənaye
    14:00

    Sabunçuda avtomobilin içindən 5 min manatdan çox pul oğurlanıb

    Hadisə
    13:54

    Azərbaycan millisi Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    13:51

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 22 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti