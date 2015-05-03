​Арабская коалиция опровергла сообщения о вводе войск в Аден

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия отрицает информацию о вводе ограниченного военного контингента в Аден на юге Йемена для оказания поддержки силам, лояльным президенту Абд Раббо Мансуру Хади и выступающим против шиитских мятежников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель командования королевства генерал Ахмед Асири.

Ввод войск не производился, - приводит слова генерала телеканал Al Arabiya. - Народное ополчение в полной мере справляется с задачами".

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что "сухопутные войска дислоцированы в районе аэропорта города Аден".