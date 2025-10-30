Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    AP: Трамп сократил годовой лимит приема беженцев в США до 7,5 тыс.

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 22:39
    Президент США Дональд Трамп сократил лимит приема беженцев со 125 тысяч в 2025 году до 7,5 тысячи человек на 2026 год.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, это следует из президентского меморандума, опубликованного Белым домом в Федеральном реестре.

    Прием до 7,5 тысячи беженцев в США в 2026 финансовом году, согласно документам, оправдан "гуманитарными соображениями или иным образом соответствует национальным интересам".

    Уточняется, что основная часть квоты будет выделена африканерам из Южной Африки, а также другим лицам, признанным жертвами "незаконной или несправедливой дискриминации" в своих странах.

